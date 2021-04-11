Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'den hakeme sert tepki: Bu şehirden ne istiyorlar?

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

Hakemlerin adaleti olmadığını savunan ve 2 yıl önce küme düşmelerine atıfta bulunan Düzgün, "Bu maçtaki kırılma anı, hakemin yaptığı hatayla oldu, yüzde 100 hata. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını gördük. Bundan 2 yıl önce aynı adaletsizlikle bu takım küme düştü, bugün aynı oyunlar oynanmaya başladı" dedi.

"BU ŞEHİRDEN NE İSTİYORLAR?"

İsyanını sürdüren Erzurumspor başkanı, "Erzurumspor'un 3-4 milyon seveni var, neden böyle oluyor, bu şehirden ne istiyorlar? Bu şehir memleketin bekçisi, vatanın bekçisi. Biz burada soğukta, karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak bizi bize bıraksınlar" diye konuştu.

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