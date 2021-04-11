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GeriFutbol Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'den hakeme sert tepki: Bu şehirden ne istiyorlar?
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'den hakeme sert tepki: Bu şehirden ne istiyorlar?

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Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kümede kalma yolunda ağır bir darbe alan BB Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün, maçın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

Hakemlerin adaleti olmadığını savunan ve 2 yıl önce küme düşmelerine atıfta bulunan Düzgün, "Bu maçtaki kırılma anı, hakemin yaptığı hatayla oldu, yüzde 100 hata. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını gördük. Bundan 2 yıl önce aynı adaletsizlikle bu takım küme düştü, bugün aynı oyunlar oynanmaya başladı" dedi.

"BU ŞEHİRDEN NE İSTİYORLAR?"

İsyanını sürdüren Erzurumspor başkanı, "Erzurumspor'un 3-4 milyon seveni var, neden böyle oluyor, bu şehirden ne istiyorlar? Bu şehir memleketin bekçisi, vatanın bekçisi. Biz burada soğukta, karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak bizi bize bıraksınlar" diye konuştu.

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgünden hakeme sert tepki: Bu şehirden ne istiyorlar

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