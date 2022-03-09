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Ertem Şener'in Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu! 'Hollanda da polis...'

#PSG Real Madrid Maçı#Şampiyonlar Ligi#Ertem Şener
Ertem Şenerin Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu Hollanda da polis...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelirken spiker Ertem Şener'in maç anlatımı gündem oldu.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Uzun yıllar sonra bu arenada maç anlatan Ertem Şener, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ertem Şener'in maç anlatımına sosyal medyada övgüler yağdı.

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İşte Ertem Şener'in maç anlatımı esnasında dikkat çeken ifadeleri;

- Maçın hakemi Makkelie'yi baskı altına almaya çalışıyorlar ama kendisinin Hollanda'da polis olduğunu belirtelim. Öyle kolay kolay baskı altına alınmaz.

- Messi kafayı kaldırdığında tehlike var demektir.

- Bu akşam biri gidecek… Bakalım Real Madrid’in tacı mı düşecek? Yoksa Eyfel’in ışıkları mı sönecek?

- Fransız vurdu, İtalyan kurtardı

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar;

Ertem Şenerin Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu Hollanda da polis...

Ertem Şenerin Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu Hollanda da polis...

Ertem Şenerin Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu Hollanda da polis...

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#PSG Real Madrid Maçı#Şampiyonlar Ligi#Ertem Şener

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