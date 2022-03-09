Ertem Şener'in Real Madrid-PSG maçı anlatımı sosyal medyada olay oldu! 'Hollanda da polis...'

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Uzun yıllar sonra bu arenada maç anlatan Ertem Şener, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ertem Şener'in maç anlatımına sosyal medyada övgüler yağdı.

İşte Ertem Şener'in maç anlatımı esnasında dikkat çeken ifadeleri;

- Maçın hakemi Makkelie'yi baskı altına almaya çalışıyorlar ama kendisinin Hollanda'da polis olduğunu belirtelim. Öyle kolay kolay baskı altına alınmaz.

- Messi kafayı kaldırdığında tehlike var demektir.

- Bu akşam biri gidecek… Bakalım Real Madrid’in tacı mı düşecek? Yoksa Eyfel’in ışıkları mı sönecek?

- Fransız vurdu, İtalyan kurtardı

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar;







