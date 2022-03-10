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Real Madrid 3-1 Paris Saint-Germain (Maçın özeti ve golleri)

#Psg#Real Madrid
Real Madrid 3-1 Paris Saint-Germain (Maçın özeti ve golleri)

Real Madrid, ilk maçta 1-0 yenildiği PSG'yi rövanşta 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu

Real Madrid-PSG maçından en özel fotoğraflarReal Madrid-PSG maçından en özel fotoğraflar
Real Madrid-PSG maçından en özel fotoğraflar

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile PSG kozlarını paylaştı.

İlk mücadeleyi 1-0 kaybeden ve rövanşta da geriye düşen Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

PSG, 39. dakikada Mbappe ile öne geçerken devreye konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karim Benzema, 61. dakikada Donnarumma'nın hatasını affetmedi ve skora denge getirmeyi başardı..

Madrid ekibi, 76 ve 78. dakalarda Benzema'nın bulduğu iki golle tur biletini kaptı.

MBAPPE'NİN 2 GOLÜ BAYRAĞA TAKILDI

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin bulduğu iki gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius Jr., Benzema.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar.

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#Psg#Real Madrid

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