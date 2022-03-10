Real Madrid 3-1 Paris Saint-Germain (Maçın özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile PSG kozlarını paylaştı.
İlk mücadeleyi 1-0 kaybeden ve rövanşta da geriye düşen Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
PSG, 39. dakikada Mbappe ile öne geçerken devreye konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Karim Benzema, 61. dakikada Donnarumma'nın hatasını affetmedi ve skora denge getirmeyi başardı..
Madrid ekibi, 76 ve 78. dakalarda Benzema'nın bulduğu iki golle tur biletini kaptı.
MBAPPE'NİN 2 GOLÜ BAYRAĞA TAKILDI
Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin bulduğu iki gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius Jr., Benzema.
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar.