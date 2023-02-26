Yayın bilgileri... Beşiktaş Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak? Ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün mü oynanacak?

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Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, bu deplasmanda daha uzun seri yakalayan beşinci takım olmak istiyor. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakaladı. Siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2020-Ocak 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte kaydetti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Fredy, Floranus, Ghacha, Ndao, Mehmedi

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Antalyaspor, daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor.

Son Süper Lig maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den bu yana üst üste 2+ mağlubiyet almıyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki yenilgi aldığı tek süreci Kasım 2018'de yaşadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, 2017/18'den bu yana tek sezonda üst üste üç İstanbul ziyaretinden puansız dönmedi. 2023 senesinde Süper Lig'de rakip yarı sahada isabetli pas ortalaması ve yüzdesi en düşük takım Antalyaspor. Bu sezon aynı bölgede %71 pas isabeti yakalayan Beşiktaş ise Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en düşük yüzdesinde kaldığı sezonu geçiriyor. Şenol Güneş'in göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan Beşiktaş oyuncusu Cenk Tosun. Cenk, en üst lig kariyerinde Antalyaspor filelerine gönderdiği beş golün dördünü ilk 11 çıktığı iç saha karşılaşmalarında kaydetti. Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta iki gol atan Antalyaspor orta sahası Fredy Ribeiro, daha önceki 38 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Şenol Güneş'in Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında Antalyaspor'dan daha fazla mağlup ettiği bir rakibi bulunmuyor. Güneş, bu süreçte aldığı altı galibiyette toplam 19 gol sevinci yaşadı.

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ERTELENEN BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

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Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.