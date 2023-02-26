Beşiktaş'tan 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası! Cenk Tosun ve Maxim'in duygusal anları...

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Siyah-beyazlı taraflar, 0-0 biten karşılaşmanın 4’üncü dakikasının 17’nci saniyesinde oyuncakları sahaya atarak, depremzede çocuklara anlamlı hediyeler gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Süper Lig ekipleri, bölgelere yardım göndermek için çalışmalar başlatmıştı.

Beşiktaş Kulübü de depremden etkilenen çocuklar için farklı bir organizasyon düzenlendi. Kapalı Tribünde yer alan büyük pelüş oyuncakların yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar da depremin meydana geldiği 04.17 saatini dikkate alarak maçın bu dakikasında ellerindeki oyuncuklar ve atkıları sahaya attı.

Toplanan oyuncaklar, Beşiktaş Kulübü aracılığıyla depremzede çocuklara ulaştırılacak.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cenk Tosun ve Siyah beyazlıların Gaziantep'ten transfer ettiği Maxim de yaşananlar sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.