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Erteleme maçında kazanan Samsunspor

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#Süper Lig#Samsunspor#İstanbulspor
Erteleme maçında kazanan Samsunspor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 21:49

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan maçta İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül akşamında oynanan Samsunspor - İstanbulspor maçı, hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalmıştı.

Bugün 12. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadele Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor'un galibiyet gollerini 70'de Soner Aydoğdu ve 90+3'te Youssef Bennasser kaydetti.

İstanbulspor'un tek golü ise 41'de Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada kornerden ceza sahası dışına seken topa sert vuran Soner Gönül’ün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Soner’in içeriye gönderdiği topta Marius’un röveşatası üstten auta çıktı.
41. dakikada defansın arkasına atılan ara pasına iyi hareketlenen Emir Kaan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

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60. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı ceza sahası yakınında önünde bulan Okan Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada Laura’nın kafa vuruşunda top filelerle buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
70. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada kornerden gelen topa iyi vuran Mehmet’in kafa şutunu filelere doğru giderken Zeki, kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.
84. dakikada Soner Aydoğdu’nun ortasında Marius’un kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+3. dakikada Marius’un kaçırdığı penaltıda topu takip eden Nanu’nun pasında Bennasser meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp
Samsunspor: Okan Kocuk, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Ait Bennasser, Marc Bola,Emre Kılınç, Gaetan Laura, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Ntcham, Zeki, Nanu, Muhammet, Yunus Emre, Enes, Emre
Teknik Direktör: Markus Gisdol
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjobas, Florian Loshaj, Alassane Ndao, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou
Yedekler: Alp, Sambissa, Rroca, Kubilay, Deli, Imbula, Özcan, Bartu, Tunahan, Jackson
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Gol: Emir Kaan (dk. 41) (İstanbulspor)
Sarı kart: Emre (Samsunspor)
(ED-TK-S)

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#Süper Lig#Samsunspor#İstanbulspor

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