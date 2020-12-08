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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Erteleme maçında Hatayspor'un konuğu BB Erzurumspor! İç sahada yenilgisiz...

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Erteleme maçında Hatayspor'un konuğu BB Erzurumspor! İç sahada yenilgisiz...
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Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 3-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray 3-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

 

Erteleme maçında Hataysporun konuğu BB Erzurumspor İç sahada yenilgisiz...

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