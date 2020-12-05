Galatasaray 3-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray maç fazlasıyla lider Alanyaspor ile puanını eşitledi.
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 32. dakikasında Diagne ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Hatayspor'da 64. dakikada Pablo kendi kalesine attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
Son sözü 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu söyledi ve Galatasaray, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Hatayspor ise 8. maçında 12 puanda kaldı.
Konuk ekipte Gökhan Karadeniz, 80. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
2' Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
4' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
15' Hatayspor'da Akintula sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi ama Marcao izin vermedi.
16' Galatasaray'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.
17' Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı
25' Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.
32' Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu
42' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
51' Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı
56' Galatasaray'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.
68' Galatasaray'da Emre Taşdemir, Aaron Boupendza'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
72' Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasında topla buluşan Diouf'un vuruşu direk dibinden dışarı çıktı
74' Feghouli'nin ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direk dibinden auta gitti
90+3' Pozisyon öncesinde Ali Yavuz'un ofsaytta olmadığı tespit edildi ve Kerem'in attığı GOL geçerli sayıldı. Galatasaray 3-0 önde
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf
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