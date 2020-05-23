Ersun Yanal'dan Fenerbahçe sözleri: 'Ne zaman çağırsalar giderim'

“Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı” diyen Yanal, şöyle devam etti: “Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe’ye yürekten başarılar diliyorum. “

'DOĞU VATANDAŞIYIZ!'

“Endüstriyel futbola geçişimizde spora bakışımızdan tutun da, sonuç ve skor odaklı olmamıza kadar pek çok eksiğimiz mevcut. Kaldı ki, Avrupa’da bir teknik direktör olarak talep görmeyi beklemek, mevcut koşullarda fazla iyimserlik gibi geliyor bana, zira biz Batı kültürüne göre fazlasıyla Doğu vatandaşıyız. İnanıyorum ve diliyorum ki; yabancı diliyle, teknik ve taktik bilgisiyle, futbol görüşüyle Avrupa’da takım çalıştıran antrenörlerimiz olacaktır. Ancak bunun için biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum.”

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