Ersun Yanal'dan dikkat çeken Fenerbahçe mesajı: "Gözyaşı yoksa başarı da yok..."

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Yayıncı kuruluşta yorumculuk görevini sürdüren teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bir gün sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İki dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Yanal, sosyal medya hesabından "Mutlu günler değil, zor zamanlar büyütür insanı... Sakın unutmayın, gözyaşı yoksa başarı da yok..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mesajın altında Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda mesaj yağdı.

Yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle;



"Harika bir tweet. İsmail hoca da dün maalesef hiç güzel açıklamalar yapmadı. Taraftar böyle şeyler ister."

"Ersun Yanal oturduğu yerden İsmail Kartal’dan daha çok motive ediyor."

"İstek değil ihtiyaç hocam savaşmamız lazım sensiz olmaz."

"Ah hocam seni çok özledik."