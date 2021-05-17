Ersun Yanal: "Bu finali kazanarak Antalyaspor'a bir ilki yaşatacağımıza inanıyorum"

Yanal, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 21 takımla, ara vermeden uzun bir sezon yaşadıklarını ve ligi geçen hafta tamamladıklarını belirtti.

Yoğun bir maç trafiği içinde yıprandıkları anlar olduğun aktaran Yanal, şöyle konuştu:

"Sonuçta bugün hayal ettiğimiz bir sonuca geldik. Hepimiz final için hazırız, zihinsel olarak hazırız. 20 yıl sonra tekrarlanacak bir final var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Tarih dündür, futbol ise bugündür. Futbolda biri sizi yener tarih unutulur. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz, biri sahada sizi yenerek bunu sonlandırır. 20 senedir finalde olmadığımız bir final var, umarım yarın kazanırız."

Yanal, sezon içinde sorunlu günler geçirmelerine rağmen hem ligde hem de kupada takımı bir yere getiren futbolculara teşekkür ederek, "Yarın onlar için enerjisi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Bu finali kazanarak Antalyaspor'a bir ilki yaşatacağımıza inanıyorum. Bunu yaparken de sahada rakibimize saygı duyarak sonucu alacağız. Umarım kazanırız ve bir ilki gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak her zaman rakiplerine kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalışan bir ekip olduklarını vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bunu sezon boyunca kanıtladık. Biz de zaman zaman zorlandık, kaygıya düştük, futbolda bunlar var. Rakibimiz ligde ipi göğüsledi, çok ayrı ve çok farklı bir maça çıkacağız. Tek maç ve iki sonuç var. Sonuç her iki takımın da göstereceği performansa bağlı. Kendi performansımıza odaklanacağız. Rakibimizin güçlü yönleri var ama zayıf yönleri de var. Takım birlikteliğine ihtiyacımız var. Oyuncularımız istekli, kazanmak için sahada olacağız."

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...