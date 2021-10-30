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Ersin Destanoğlu'nu isteyen 15 milyon Euro'yu hazırlasın

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Nice
Ersin Destanoğlunu isteyen 15 milyon Euroyu hazırlasın
İsmail ER

Beşiktaş, Nice Kulübü’nün teklif yapmaya hazırlandığı genç kalecinin fiyatını belirledi. Lyon ve Lille’in de talip olduğu 20 yaşındaki file bekçisinin transferinde kararlı olan Nice devre arasında ciddi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Asbaşkan Kocadağ, “15 milyon Euro civarında bir teklif gelirse satmayı düşünebiliriz” dedi.

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Beşiktaş’ta ortaya koyduğu performansla her geçen maç daha da devleşen kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Fransa’dan Le10Sport’a göre uzun süredir Lyon ve Lille ile birlikte 20 yaşındaki file bekçisini takibe alan Nice’in, ocak ayında ciddi bir teklifle siyah beyazlıların kapısını çalacak.

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Geçen sezon PSG’yi geride bırakarak şampiyon olmayı başaran Lille’in eski teknik direktörü Galtier’nin çalıştırdığı Nice’in, Ersin için Beşiktaş’a 10 milyon Euro önereceği belirtildi.

Takım için çok önemli futbolcu

Haberde, İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de takip ettiği Ersin’in fiyatının her geçen gün yükselmesinin beklendiği de ifade edildi. Beşiktaş’ın futbol şubesinden sorumlu asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin’e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kafalarındaki bonservis bedelini de açıkladı.

Geçen sezonki çifte şampiyonlukta büyük payı olan Ersin’in takım için çok önemli bir isim olduğunu ifade eden Kocadağ, “Böylesine genç ve yetenekli bir oyuncuyu ancak 15 milyon Euro civarında bir teklif gelirse satmayı düşünebiliriz” dedi.

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Kendi yaş grubunun en pahalısı

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş’ta A takım kalesini ilk kez 2019-20’de giyen Ersin, bugüne dek siyah beyazlılarla 55 maç oynayıp 60 gol yedi. 21 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran 20 yaşındaki file bekçisi, 8.5 milyon Euro’luk piyasa değeriyle kendi yaş grubunun en pahalı kalecisi. Ersin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecekteki hedefleriyle ilgili soru üzerine, “16 yaşından beri Avrupa’da oynamayı hayal ediyorum. Şimdi Beşiktaş’ta oynuyorum. Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Nice

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