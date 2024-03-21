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Ersen Martin'e vefasızlık! Futbol camiasından az sayıda isim cenaze törenine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ersen Martin#Cenaze#Futbol
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 19:13

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin’in cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig'de çok sayıda takımın formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Martin'in cenazesine futbol camiasından az sayıda kişi katıldı.

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Geçirdiği kalp krizi sonrası 2020 yılında aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edilmişti. Rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti.

Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından Martin’in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesi'ndeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

FUTBOL CAMİASINDAN VEFASIZLIK

Cenazeye Martin’in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Mustafa Özkan, Cüneyt Dumlupınar, Erhan Çelenk, Şakir Özkayımoğlu, Kemal Aslan ve Martin’in arkadaşları katıldı.

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Beşiktaş, Trabzonspor ve çok sayıda kulüp forması giyen, A Milli Takım'la ülkemizi temsil eden Martin'in cenazesine futbol camiasından katılımın az olması dikkat çekti.

Ersen Martin’in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

Ersen Martine vefasızlık Futbol camiasından az sayıda isim cenaze törenine katıldı

Rıza Çalımbay: “Güzel günler yaşadık”

"Yıllardır benim öğrencim oldu" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, İHA'ya yaptığı açıklamada; “Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Başarılı günler yaşadığımız dönemlerde başı çeken bir oyuncuydu. Çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu süreçte çok sıkıntı yaşadı. Hemen hemen herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Çok büyük değeri ve çok büyük bir karakteri kaybettik. Çok üzgünüz” dedi.

Servet Çetin: “Genç yaşta olunca çok üzülüyoruz”

İki sene takım ve oda arkadaşlığı yaptığını dile getiren teknik direktör Servet Çetin ise İHA'ya şunları söyledi: “Futbol camiasının ender sevilen isimlerinden birisidir. Komik, neşeli ve sürekli pozitif olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz”

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Ersen Martine vefasızlık Futbol camiasından az sayıda isim cenaze törenine katıldı

Ersen Martine vefasızlık Futbol camiasından az sayıda isim cenaze törenine katıldı

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#Ersen Martin#Cenaze#Futbol

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