Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dimitrios Limnios için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi.

Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak. Limnios geçen sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.







DIMITRIOS LIMNIOS KİMDİR?

Niki Volos altyapısında yetiştikten sonra Atromitos'a geçti. 2017'de ise 900 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'a transfer oldu. Genç oyuncu Yunanistan Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. (TRT Spor)

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