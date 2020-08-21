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GeriFutbol Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü Yunanistan’da geçiren Erol Bulut geçen sezon Alanya’ya Marafona, Siopis ve Bakasetas’ı getirerek dikkat çekmişti. Yunan futbolunu çok yakından takip eden tecrübeli hocanın Fenerbahçe yönetiminden, PAOK formasını giyen Dimitrios Limnios’un alınmasını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dimitrios Limnios için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi. 

Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak. Limnios geçen sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.



DIMITRIOS LIMNIOS KİMDİR?
Niki Volos altyapısında yetiştikten sonra Atromitos'a geçti. 2017'de ise 900 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'a transfer oldu. Genç oyuncu Yunanistan Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. (TRT Spor)

Erol Bulut’un gözdesi Dimitrios Limnios | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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