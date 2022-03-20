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Erol Bulut'tan G.Saray maçı sözleri: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Galatasaray
Erol Buluttan G.Saray maçı sözleri: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Spor Toto Süper Ligin 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ettikleri 3 puan aldıklarını söyledi.

Oyuncularını kutlayan Erol Bulut, "Zorlu maç ve rakip Galatasaray. Oyuna istediğimiz gibi başladık ama maalesef rakip yine yakaladığı ilk pozisyonda golü buldu. Geriye düştük ama disiplin ve tempomuzdan düşmedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçmiş maçlarda bu sorunu yaşıyorduk ama bu hafta bulduğumuz pozisyonların 3'ünü gole dönüştürdük. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ve oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Galatasaray

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