Erol Bilecik'in "Cincon" sözü hakaret mi, espri mi? G.Saraylılar tepki gösterdi, F.Bahçeliler "Art niyet yok" dedi

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G.Saray ve F.Bahçe kadın futbol takımlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı’nda yaptığı özel maçın hem skoru hem de karşılaşma sonrasında kullanılan ifadelerin yankıları sürüyor. Maç sonrası soyunma odasına giren sarı lacivertlilerin başkan yardımcısı Erol Bilecik takıma yönelik yaptığı konuşmada, “Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray’a, cincona 6 Kasım’da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık’ta 7 tane attınız” ifadelerini kullandı.

‘DİLİM SÜRÇTÜ’ DEDİ

Bilecik sonra ise sosyal medyadan şu sözlerle özür diledi: “Soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun rakibimize karşı bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim. Bunun maçın öneminin üzerine geçmesinden duyduğum üzüntüyü G.Saray ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.” Peki ‘Cincon’ ifadesi hakaret mi, espri mi? Her 2 kulübün eski yöneticilerine sorduk...

UĞUR MELEKE: SiZE ŞAKA GELEN BİR ŞEYİN SOKAKTAKİ KARŞILIĞI AYRIŞTIRICI OLABİLİYOR

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Dünya ırk, din-dil, cinsiyet ayrımcılığı ile savaşırken, biz burada korkarım ki spor kulübü ayrımcılığı gibi eşsiz bir sorun yaratma yolundayız. Ben takım fanatikliğini asla bir kimlik olarak benimsemem, bana heavy-metal hayranlığı ya da pul koleksiyonerliği gibi genç işi gelir. Ancak sokakların algısı böyle değil. İnsanlar takım taraftarlığı üzerinden ayrıştırılıyor, düşmanlaştırılıyor. O yüzden bu sözcükleri sarf ederken daha hassas olmak lazım bence. Size şaka olarak gelen bir şeyin sokaktaki karşılığı ayrıştırıcı olabiliyor.

FENERBAHÇE CEPHESİ

HULÜSİ BELGÜ: (F.Bahçe eski yöneticisi ve başkan adayı)

‘FENEV’ DiYEN KiMDi BUNLARA TAKILMAYALIM

Takıldı adamcağız elbette? Herkes Erol Bilecik’in ne kadar kibar, ne kadar naif bir insan olduğunu gayet iyi bilir. Belki de ağzından kaçırmış da olabilir her iki halde de burada bu kadar takılacak bir şey yok bence. Peki buradan soruyorum cim bom ne, cin con ne? Burada ne gibi bir hakaret çıkarılabilir ki? Şimdi karşı taraf ‘Minik kanaryalar’ deseydi hakaret mi olacaktı? Eski başkanımız Aziz Yıldırım’ın konuşmasına göndermen yaparak yıllarca ‘Fenev’ diyen kimlerdi? Bu tür küçük şeylere fazlaca takılmamak lazım.

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HAKAN BİLAL KUTLUALP: (F.Bahçe eski yöneticisi)

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ASLA HAKARET DEĞİL ABARTMAMAK GEREK

BİZ G.Saray’a ezeli rakibiz, Allah onların eksikliğini göstermesin zira Galatasaray olmazsa Fenerbahçeliliğin keyfi olmaz. Aynı şekilde Fenerbahçe olmasa Galatasaraylılığın zevki keyfi olmaz. G.Saraylılar bize ‘Fener’ diyor. Ama biz F.Bahçeyiz, Fener, Haliç kıyısında bir semt veya bir aydınlatma aleti. Şimdi biz bunu hakaret olarak mı görelim? ‘Cincon’. ‘Cimbombom’dan türetildiğine göre hakaret olarak görmemiz için bize Cimbombom’un anlamını anlatsınlar bilelim, Hakaret yok, espri var. Abartmanın başka yere çekmenin gereği yok.

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METİN DOĞAN: (F.Bahçe eski yöneticisi)

YÖNETİCİYKEN FARKLI TARAFTARKEN FARKLI

Orada soyunma odasında özel bir konuşmada boş bulunmuş olabilir. Gene de dikkat edilmesi gerekir. Ben yöneticiyken farklı, taraftarken farklı davranırım.

GALATASARAY CEPHESİ

Haldun Üstünel: (G.Saray’ın eski 2.başkanı)

G.SARAY iLE KANARYA DOST OLAMAZ

G.Saray ezeli rakibi ile dost olmaz. Özel hayatınızda sevdiğiniz eşiniz dostunuz arkadaşınız olabilir. Ama Galatasaray ile Kanarya dost olmaz. Geçmişte Ünal Aysal dost olmadı, rahmetli Mustafa Cengiz dost olmadı kupalar şampiyonluklar kazandık.

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Tekrar söylüyorum, özel hayatınızda olabilir ama G.Saray ile karşı yakadaki spor kulübü dost olamaz. Olursa kaybeden Galatasaray olur. Bunu başkan ve yönetim kurulumuz bilmiyor ise başlarına bu olay gelir. TÜSİAD başkanının seviyesini gördük. Bu konuda söyleyecek fazla söz yok.

Semih Haznedaroğlu (G.Saray’ın eski 2.Başkanı)

DOSTLUK ADIMLARI İSTİSMAR EDİLDİ

Erol Bilecik’in sözleri hoşuma gitmedi. Bunlar dostluğa gölge düşürür. Yakışık almayan ters laflar. Açıkçası iyi niyetli insanların canını sıkar. Ne yazık ki bu söylemle G.Saray ve F.Bahçe başkanlarının iyi niyetle attığı dostluk adımları istismar edilmiş. G.Saray ve F.Bahçe dost olabilir. İkisi de Türk futbolu için mücadele ediyor. Biz düşman değiliz. Spor dostluktur. Burak Elmas ve Ali Koç’un yakın arkadaş, dost olması iyi bir şey. Ancak bu söylemler bunca güzel adımlara gölge düşürüyor. Cincon ne demek? Ben 82 yaşındayım ve bu ifadenin iyi niyetli kullanıldığını zannetmiyorum.

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ŞAHAN GÖKBAKAR: FANATiZM KÖTÜDÜR!

Şu konuşmaya bakar mısınız... Koskoca, saçına ak düşmüş bir iş insanı, TÜSİAD başkanlığı falan da yapmış bir insanın Kadına Şiddet’e karşı yapılan bir “dostluk” maçına yaklaşımı bu mu olmalı... Ah be Erol bey amca. Fanatimiz kötüdür.