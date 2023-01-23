Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Erol Bilecik: “Fenerbahçe hakem tarafından ince ince doğrandı”

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Ümraniyespor
Erol Bilecik: “Fenerbahçe hakem tarafından ince ince doğrandı”
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 23:30

Ümraniyespor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen’in kararlarını eleştiren Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, “Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir” dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilecik, “Yarın son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz”

Hakem kararlarına rağmen kazandıkları için Teknik Direktör Jorge Jesus’a teşekkür eden sarı-lacivertli yönetici, şöyle konuştu:
"Maça bakılınca sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak şekilde gerçeği bulacak. Yarın biz de geniş şekilde değerlendirip sizlerle paylaşacağız. 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapış olduğu kararsızlıklar lehimize ve aleyhimize yapmış olduğu tutum kabul edilebilir değil. Sosyal medyaya bakınca algı yönetimi devam ediyor. Bu akşam tüm sporseverler pozisyonları inceleyince gerçekle buluşacaklar. Bu şartlar altında hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları yarın detaylı şekilde sizlere anlatma şansımız olacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık