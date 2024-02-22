Erling Haaland'ın gol atamadığı takım yok!

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Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland, bir kez daha adını İngiltere Premier Lig tarihine yazdırdı.

Takımının salı günü Brentford’u 1-0 yendiği maçın tek golünü atan Norveçli yıldız, böylelikle Premier Lig’de forma giydiği tüm takımlara gol atmayı başardı. Rakip olduğu 21 takım karşısında da gol sevinci yaşayan Haaland, en çok Manchester United ve Fulham’a gol attı.

SON İKİ SEZONDA 74 GOL ATTI

Bu iki takımın ağlarını 5’er kez havalandıran Norveçli futbolcu, Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace, West Ham United ve Everton’a karşı ise 4’er gol attı.

İngiliz kulübündeki ilk sezonunda Erling Haaland, 3 kupada şampiyonluk sevinci yaşarken tüm kulvarlar dahil edildiğinde 52 gol kaydetti. Premier Lig’de 36, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12, FA Cup’ta 3 gol atan Norveçli yıldız, Lig Kupası’nda da 1 gol kaydetti. Haaland bu sezon ise Premier Lig’de 17, Şampiyonlar Ligi’nde de 5 gol atıp toplam 22 gole ulaştı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu sezon eleştirilere hedef olan Erling Haaland için, “Asla en çok gol atan oyuncunuzu eleştirmeyin. Bir gün gelir, attığı golle çenenizi kapatır!” yorumunu yapıyor.

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