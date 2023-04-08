Erling Haaland'dan tarihe geçen vuruş! Southampton'a attığı gol çok konuşuldu, rekora son 5...

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Premier Lig'in 29. haftasında Southampton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. Mary's'de oynanan mücadeleyi Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45 ve 68. dakikalarda Erling Haaland, 58. dakikada Grealish, 75. dakikada Alvarez kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 72. dakikada Mara'dan geldi.

ZİRVEDE YARIŞ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin puanı 67'e yükseldi. Lider Arsenal'in ise 72 puanı bulunuyor. Bu iki takım 26 Nisan'da Manchester'da karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL MAÇINDA YOKTU, AKILLAR KARIŞTI AMA...

Geçtiğimiz hafta Manchester City, Liverpool'u 4-1 mağlup ederken Haaland sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Guardiola'nın öğrencilerinin takım halinde ortaya koyduğu oyun çok övülmüştü. Ayrıca Haaland'ın yerine sahada olan Alvarez'in performansı da beğenilmişti.

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1 HAFTA SONRA YİNE ŞOVUNU YAPTI

Southampton maçı öncesinde 28 golü bulunan Erling Haaland, 45 ve 68. dakikalarda ağları havalandırdı.

Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünde yaptığı vuruş ise hem İngiliz hem tüm Avrupa basınında çok konuşuldu.

TARİHE GEÇTİ

Bu vuruşla birlikte Premier Lig'deki 30. golüne 27. maçında ulaşan Erling Haaland, bu alanda rekor kırdı.

REKORA KALDI 5

Norveçli yıldızın, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını alması için 5 gole ihtiyacı var.

Manchester City'nin kalan maçları;

Leicester

Arsenal

Fulham(d)

West Ham

Leeds United

Everton(d)

Chelsea

Brentford(d)