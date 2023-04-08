Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Dünya devi, Orkun Kökçü'nün peşinde! 30 milyon sterlin

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Orkun Kökçü#Premier Lig
Dünya devi, Orkun Kökçünün peşinde 30 milyon sterlin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 19:08

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için Premier Lig devi devreye girdi.

Haberin Devamı

Feyenoord'un Kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip olduğu iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre, 2019-2020 sezonundan bu yana Orkun'u takip eden Arsenal'in sezon sonunda harekete geçeceği kaydedildi.

Milli orta sahanın transferinin Arsenal'e 30 milyon sterline mal olacağı yazıldı.

Gözden KaçmasınTrabzonspordan Sergen Yalçına servet Beşiktaş maçına yetişecek iddiası...Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'a servet! Beşiktaş maçına yetişecek iddiası...Haberi görüntüle

Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun Arsenal'in genç kadrosu için uygun bir profil olduğu kaydedildi.

Orkun Kökçü ile Brighton, Leicester City, Tottenham ve Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Orkun, Feyenoord'da 37 maça çıkarken 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Orkun Kökçü#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air
Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi Ölümünün 50nci yıldönümünde Hangisi gerçek Picasso tartışmaları gündemde

Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi? Ölümünün 50'nci yıldönümünde 'Hangisi gerçek Picasso?' tartışmaları gündemde

#Pablo Picasso
EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık