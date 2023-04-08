Dünya devi, Orkun Kökçü'nün peşinde! 30 milyon sterlin

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Feyenoord'un Kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip olduğu iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre, 2019-2020 sezonundan bu yana Orkun'u takip eden Arsenal'in sezon sonunda harekete geçeceği kaydedildi.

Milli orta sahanın transferinin Arsenal'e 30 milyon sterline mal olacağı yazıldı.

Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun Arsenal'in genç kadrosu için uygun bir profil olduğu kaydedildi.

Orkun Kökçü ile Brighton, Leicester City, Tottenham ve Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Orkun, Feyenoord'da 37 maça çıkarken 12 gol attı ve 3 asist yaptı.