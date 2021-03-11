Erling Haaland ile uçuşa devam!

Spor Arena / Koray DURKAL - Devler Ligi son 16 turunda önceki gün nefesleri kesen iki maç oynandı. Borussia Dortmund deplasmanda 3-2 yendiği Sevilla’yla sahasında Earling Haaland’ın golleriyle 2-2 berabere kalıp turladı. Ronaldo’lu Juventus ise Portekiz’de 2-1 yenildiği Porto’yu uzatmaların ardından 3-2 mağlup etse de elendi. Dortmund’lu Haaland’ın damga vurduğu geceden öne çıkan olaylar şöyle:

KIRILMADIK REKOR KALMADI!

Sevilla karşısında iki gol birden atan Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 10’uncu golüne ulaşarak birçok rekora da ortak oldu. Norveçli, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste altı maçta gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 231 gün). Haaland’ın Şampiyonlar Ligi’nde 20 gol atması 14 maç sürdü. Messi bu rakama 40 maçta ulaşırken, Cristiano Ronaldo aynı sayıda golü 56 maçta atmıştı.

HAALAND'IN DEVLER LİGİ'NDE TEK BİR MAÇTA KIRDIĞI REKORLAR

1- 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu.

2- 20 gol atan en genç futbolcu.

3- Üst üste 4 maçta 2’şer gol atan ilk futbolcu.

4- Üst üste 6 maçta da gol atan en genç futbolcu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 14 MAÇINDA EN ÇOK GOL ATAN İSİMLER…

Erling Haaland 20

Harry Kane 13

Simone Inzaghi 12

Sadio Mane 11

Roberto Firmino 11

Adriano 11

2- SEVILLA'YA YİNE HÜSRAN

Avrupa Ligi’ni 6 kez kazanarak rekor kıran Sevilla’nın bir Şampiyonlar Ligi macerası daha hüsranla sonuçlandı. Dolayısıyla gecenin en üzgün isimlerden biri kuşkusuz İspanyol ekibinin teknik direktörü Julen Lopetegui’ydi. Turu hak etmelerine rağmen geçemediklerini söyleyen Lopetegui, “Dortmund pek çok bireysel yeteneğe sahip ve bununla başa çıkmak kolay değildi. Haaland? Evet, harika bir oyuncu. Bu gece futbol tarihine adını kazıyacak olan bir çocuk tarafından cezalandırıldık. Turu hak ettik ama başaramadık. Harika bir oyun oynadık” dedi.

3- CÜNEYT ÇAKIR'A TAM NOT

Almanya'daki maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, 90 dakika boyunca verdiği kararlarla tam not aldı. İkinci yarıda VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle Haaland’ın golünü iptal eden Çakır, penaltıya hükmetti. Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. 69’da bu kez Sevilla lehine penaltı kararı veren Çakır çaldığı tüm düdüklerde doğru kararlara imza atarak gecenin en iyi performans sergileyenleri arasında gösterildi.

4- RONALDO, JUVENTUS'U YAKTI

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz geri dönüşlerin ve finallerin adamı olmayı başaran Cristiano Ronaldo, bu kez takımını çeyrek finalden eden adam oldu. Normal süresi 2-1 biten maçın 115. dakikasında Sergio Oliveira’nın karşısına kurulan 3 kişilik barajdaki oyunculardan biri Ronaldo’ydu. Vuruş sırasında topa arkasını dönen ve ayağını umursamaz şekilde havaya kaldıran Portekizli’nin bu hatası topun ağlarla buluşmasına neden oldu. Efsane teknik adam Fabio Capello ve Juventus teknik direktörü Pirlo da barajdaki oyuncuların yaptıkları için ‘affedilemez’ ifadesini kullandı.

5- MERİH BU KEZ SINIFTA KALDI

Juventus forması giyen Merih Demiral da Porto maçının en kötüleri arasında yer aldı. Milli futbolcu, yaptırdığı penaltıyla eleştiri oklarını Ronaldo ile birlikte paylaştı. Bugüne kadar hırslı performansıyla dikkat çeken Merih bu kez sınıfta kaldı. Bir diğer sıkıntılı isim Andrea Pirlo... Bu sezon beklentilerin altında kalan İtalyan teknik adam şimdilerde ‘Gidecek mi kalacak mı?’ sorusu ile gündemde. Serie A’daki zirve yarışında epey geriye düşen Juve Devler Ligi’ne de veda edince 41 yaşındaki hocanın takımdaki geleceği de tehlikeye girdi.