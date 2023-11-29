×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erik ten Hag'tan Altay Bayındır açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Erik Ten Hag#Galatasaray
Erik ten Hagtan Altay Bayındır açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 23:37

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Erik ten Hag, “Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Takımımızda gelişim var. Takımım tam olarak istediğim gibi oynadı ve o anlarda keyif aldım” dedi.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Haag, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takım olarak gelişim halinde olduklarını dile getiren Erik ten Hag, “Takım olarak iyi oyun sergiledik. Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Takımımızda gelişim var. Takımım tam olarak istediğim gibi oynadı ve o anlarda keyif aldım. Oyuncularım son ana kadar ellerinden geleni yaptılar” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruktan hakem tepkisi: ManUdan yanaydıGalatasaray'da Okan Buruk'tan hakem tepkisi: ManU'dan yanaydıHaberi görüntüle

“ZIYECH ÖNEMLİ BİR OYUNCU”

Mücadelede 2 gol, 1 asistlik performansıyla Galatasaray’ın aldığı 1 puanda önemli rol oynayan Hakim Ziyech’in önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren ten Hag, “Burada puanlar önemli. Ziyech önemli, başarılı bir oyuncu. Onu durdurmak gerçekten kolay değil. Frikiklerini engellememiz zordu. Yaptığımız hatalardan ders alıp, geliştirmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan takımın gelişiyor olması. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“İLERLEYEN DÖNEMLERDE ALTAY’I DA TERCİH EDECEĞİZ”

Takımın birinci kalecisi Onana’nın eleştirilen performansının ardından milli kaleci Altay Bayındır’ın ne zaman forma giyeceği ile ilgili gelen bir soru üzerine ten Hag, “3 kaleciden de çok memnunum. Performanslarından memnunum. Altay, yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester United#Erik Ten Hag#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!