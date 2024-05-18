Eric Gerets sağlık durumunu anlattı: 'Konuşmam kötüleşti, yürümem zorlaştı' | Galatasaray'dan duygusal doğum günü kutlaması

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2005/06 sezonunda Denizlispor - Fenerbahçe maçındaki 16 dakikalık uzatma sonucu maçın 1-1 sona ermesiyle şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Eric Gerets, 2012 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası futboldan uzaklaşmıştı.

Galatasaray, 70. yaş gününde eski teknik direktörünü unutmadı. 2005/06 şampiyonluğunda emeği olan Arda Turan, Hasan Şaş, Ümit Karan, Volkan Arslan, Aykut Erçetin gibi eski futbolcular ve şu anda Galatasaray teknik direktörlüğü yapan Okan Buruk, Belçikalı teknik adama mesajlar gönderdi.

"16 dakika beklediğimiz 16. şampiyonluğun mimarı"



Galatasaray, Eric Gerets'in 70. yaş gününü bu video ile kutladı... 👇pic.twitter.com/kOzIwTORQK — Spor Arena (@sporarena) May 18, 2024

"İYİ DEĞİLİM! KONUŞMAM VE YÜRÜMEM ZORLAŞTI"

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70 yaşına giren Belçikalı teknik adam, ülkesinde yayın yapan Humo'dan Dirk Abrams'a bir röportaj verdi.

- Nasılsın Eric?

"Pek iyi değilim. Beyin kanamayından sonraki 2-3 yıl iyi geçmişti. 3 yıl kadar Al Jazira'daki görevime devam edebilmiştim. Şimdilerde beynimde kireçlenme de başladı. İki yıldır her şey kötüye gidiyor diyebilirim. Konuşmak ve yürümek zorlaştı. Bazen kilitleniyorum, dengemi koruyamadığım için şık şık düşüyorum. Çok zor ama insan her şeyle baş etmeyi zamanla öğreniyor. Öğrenmek zorunda kalıyor. Eskiden yapabildiğim şeylerin sadece onda birini yapabiliyorum ama bu da bir şeydir."

- Senin için kabullenmesi en zor olan şey neydi?

Hayatı boyunca spor yapmış biri için tenis oynayamamak, bisiklete binememek çok zor. Bunları kabullenmekte çok zorlandım. Oturma odamda hala bir bisikletim var. Bazen yarım saat kadar binebiliyorum ve mükemmel hissettiriyor. Devamında televizyondan Tayvan'da ya da Portekiz'de bir bisiklet turu ayarlıyorum ve o yarım saatlik sürede orada bisiklet sürdüğümü hayal ediyorum. Ara sıra hafif tırmanış bile yapıyorum ama bana hepsi düz geliyor.

"DURUMUM KÖTÜLEŞECEK AMA UMURSAMIYORUM"

- Konuşmak giderek kötüleşecek mi?

Konuşma yeteneğim daha da kötüleşecek ama bununla ilgilenmiyorum. Şu anda yaşıyorum ve yapabildiğim şeylerin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Evde ve bahçede işler yapıp bu küçük şeylerden mutlu oluyorum. Biraz güneş görünce de mutlu oluyorum. Mutlu şekilde yaşadığımı söyleyebilirim.

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"GALATASARAY MAÇINA GİDECEĞİM"

Bunca şeye rağmen kendini kapatmaman çok güzel...

Tam tersine. Geçenlerde eski kulübüm Marsilya beni PSG maçına davet etti. Yakında da Galatasaray'ın bir maçına gideceğim. İstanbul'da unutulmaz şeyler yaşadık. Tarihi bir şampiyonluk kazandık.

"NE KADAR YAŞAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

- Beynindeki hasar seni değiştirdi mi?

Daha yumuşak kalpli bir insan oldum. Eleştirilere daha iyi dayanabiliyorum. Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum o yüzden insanlarla sorun yaşamak istemiyorum artık. Ailem ve arkadaşlarımla ilişkilerimi iyi şekilde yürütmeye çalışıyorum. Şu anda benim için eşim ve çocuklarım en önemli şeyler.

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- Futbolu takip ediyor musun?

Evet ama öncekine göre daha farklı. Standard Liege'in her maçında stada gitmeye çalışıyorum ama kazansalar da kaybetseler de çok önemli değil. Önceden maç kaybettiğimizde çok sinirlenirdim. Şimdi bi' dahaki sefere kazanırız diyorum. Standard benim için her şey demekti. O duygu hiç kaybolmadı. Belçika Milli Takımı'nı takip ediyorum. Durumdan mutluyum.