Galatasaray'ın eski futbolcuları Fenerbahçe derbisi için iddialı: En az 3 gol...

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Yeni tesislerin konumunun iyi olduğunu belirten Hakan Ünsal, "Burada antrenman yapacak oyuncuların geliş, gidişleri açısından düşündüğümüzde lokasyon olarak çok iyi. Öbür taraftan da ormanın içinde olması, sessiz sakin olması, stada yakın olması çok doğru şekilde seçilmiş bir iş. Tesis de çok güzel olacak. Devasa bir tesis. Gelen futbolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesis ama asıl önemli olan burada oynayacak oyuncuların Galatasaray’a daha büyük başarılar kazandırması. Umarım bu tesis de onlara vesile olur" diye konuştu.



"Galatasaray standardını oynadığında rahat galibiyet alabilecek gözüküyor"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili de düşüncelerini aktaran Hakan Ünsal, "İş mayıs ayına geldiğinde Galatasaray’ın çok uzun yıllardır var olan kültürü var. Şampiyonluğa oynamanın, finalleri oynamanın ne olduğunu iyi bilir. O artık kültür olarak oturmuştur ve ne zaman, nasıl davranacağını hem takım olarak hem teknik ekip olarak hem de camia iyi bilir. Zaten puan farkıyla önde olduğu bir durum var. Çok ciddi seyirci avantajıyla çıkacak, sahasında oynuyor. Bütün bunların yanında artı son aylara geldikçe formu daha da yukarıya çıkan, öz güveni artmış bir takım ve teknik ekip var. Tersi bir durum bugün baktığımızda anormal olur. Galatasaray’ın net favori olarak gözüktüğü maç olacak. Tabii bir derbi oynanacak. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Galatasaray standardını oynadığında rahat galibiyet alabilecek pozisyonda gözüküyor" şeklinde konuştu.



"Okan Buruk inşallah 4 yıl üst üste şampiyonluğu geçip, 5 yıl üst üste kazanır"

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Teknik Direktör Okan Buruk hakkında ise Ünsal, "Galatasaray’a geldiğinde günde de, biz tanıdığımız için onun neler yapabileceğini biliyorduk. Ondan öncesinde zaten rüştünü ispat etmişti. Akhisar’da aldığı kupa, Başakşehir’deki şampiyonluğu ve orada yaşadığı Avrupa kupalarındaki tecrübeler buranın altyapısını hazırladı. Okan hoca şampiyon olmamış oyuncularına nasıl şampiyon oluru anlatan, onu yaşamış, bu duyguyu rahatlıkla geçirebilecek bir hoca. Sakinliğiyle, tecrübesiyle zaten bunu da yapıyor. Bu seneki şampiyonluktan sonra Okan hocadan beklentiler de çok fazla olacak. Lig artık yetmeyecek Avrupa kupalarında daha fazla şeyler yapması istenecek. O da bunlar alışık. Sonuçta Avrupa’da oynadı, kupalar kazandı. Birçok tecrübesi de var. Biz çok seviniyoruz. Kendimiz kazanmış kadar çok mutluyuz. Çok mütevazıdır, her zaman güler yüzlüdür. Bu başarıları da çok hak ettiğini düşünüyorum. Allah kalbine de göre veriyor. İnşallah bu şampiyonluktan sonra beraber yaşadığımız o 4 yıl üst üste şampiyonluğu da geçip, 5 yıl üst üste kazanır" ifadelerini kullandı.

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Suat Kaya, "17 Mayıs günü gördüm. Bizim için önemli bir gün. O vesileyle buraya davet edildik, geldik. Harika bir tesis. Bittiği zaman daha muhteşem olacak. İyi futbolcular, isim sahibi futbolcular, şampiyon futbolcular böyle tesislerde çalışmalı. Galatasaray’a çok yakışacak. Çok mutlu oldum" diye konuştu.



"Okan Buruk, Galatasaray’ın genetiği olan hücum oynatmayı iki senedir başarıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için ise Suat Kaya, "İki senedir çıtayı zorlayacağı yere kadar zorluyor. Güzel bir kadro mühendisliği yaptı. Bu takımı yan yana tutup da Galatasaray’ın genetiği olan hücum oynatmayı iki senedir başarıyor. Bizde bir mantalite vardır, kalemizde ne kadar varsa karşı tarafta bir tane fazlaysa olay bitmiştir. Bunu mükemmel derece de taşıdı. Aldığı sonuçlardan ve galibiyet serisinden de belli. Sondan bir önceki maç olan derbiyi kazanarak şampiyon olmak en büyük dileğim" ifadelerini kullandı.

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Kerem İnan, "Galatasaray camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımız bizlere tesisleri çok güzel anlattı. Geleceğimiz burada. Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray’a çok şey kattı. Emektar derler ya gerçekten Florya Metin Oktay Tesisleri bizler için öyleydi, hem altyapısıyla hem de A takımıyla. İnşallah yeni tesisler de bir an önce biter, takım da burada çalışmalara başlar ve bu tesislerden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da çıkar" diye konuştu.



"Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Fenerbahçe derbisi için ise Kerem İnan şunları söyledi:

"Her derbi keyifli ve güzeldir. Şu an tüm Türkiye’nin, bizlerin de beklediği derbi. Galatasaray gerçekten çok formda. Okan hoca ile son haftalarda özellikle gelinen noktada müthiş bir form grafiği var. Herkesin de gördüğü gibi favori Galatasaray. Hem puan hem moral olarak hem oyun olarak Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çok iddialı olacak belki ama Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Çok formda bir Galatasaray var. Buna Fenerbahçe’nin bu anlamda karşılık verebileceğini düşünmüyorum."