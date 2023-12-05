Ergin Ataman'dan Anadolu Efes - Panathinaikos maçı öncesi samimi açıklamalar! 'Oğlum Sarp'ı Galatasaraylı olmaya ikna edemedim'

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THY Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes'e konuk olacak Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, S Sports'a konuştu.

Tarihi başarılar yaşadığı Anadolu Efes'e rakip olacak olması hakkınde konuşan Ataman; "Tuhaf bir duygu olacak. Uzun bir aradan sonra Anadolu Efes'e rakip olacağım. Burada yaşananları unutmak mümkün değil. Salondaki bayraklara baktığımda bunu hissedebiliyorum. Sonuçta bir Euroleague maçı oynayacağız. İşimize bakıp maçı kazanmaya çalışacağız. Euroleague uzun bir maraton. Anadolu Efes iç sahada Real Madrid maçı dışında kayıpsız ilerliyor ama son zamanda sakatlıklarla uğraşıyorlar. Bizim de sakatlarımız var. Nasıl bir maç olacağına bakacağız." dedi.

"OĞLUM MAÇI ANADOLU EFES FORMASIYLA İZLEYECEK"

Oğlu Sarp'ın maçı Anadolu Efes formasıyla izleyecek olması hakkında konuşan Ataman; "Sarp'ı ikna etmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa tarafsız olması için ama Sarp, Efes'te büyük bir bağımlılık yaşadı. O bir profesyonel değil, ben profesyonelim. Efes'in rakibi olan bir kulüpteyim. Sarp kendi duygularıyla, Efes forması giyerek karşımızda olacak." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAYLI OLMAYA İKNA EDEMEDİM"

Sarp'ın Beşiktaşlı olması ile ilgili de konuşan Ataman; "Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama Sarp'ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. O Beşiktaşlı. Bazen oğluma 'Antrenörlük kariyerimi bitirdiğimde belki de Galatasaray'a başkan olmak için uğraşacağım, gel Galatasaraylı ol' diyorum ama bir türlü ikna olmuyor, Beşiktaş'tan vazgeçmiyor." dedi.