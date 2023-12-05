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Anadolu Efes, Ergin Ataman'a karşı... 'Duygusal olacak'

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Erdem Can
Anadolu Efes, Ergin Atamana karşı... Duygusal olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

Ergin Ataman, 3 farklı dönemde görev yaptığı, 2’si THY EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere toplamda 14 kupa kaldırdığı Anadolu Efes’e karşı ilk kez bir resmi maçta rakip olarak sahaya çıkacak.

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THY EuroLeague’nin 12. haftasında Anadolu Efes bugün eski koçu Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u misafir edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele S Sport’tan canlı olarak yayımlanacak. Lacivert beyazlılar bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 6 yenilgi, 5 galibiyet alırken puan durumunda averajla 14. basamakta yer alıyor. Üst üste 4 maçlık galibiyet serisi Partizan karşısında son bulan Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 5 galibiyet ile 5. sırada bulunuyor.

DUYGUSAL OLACAK

Ergin Ataman, Panathianikos başantrenörü olarak, 3 farklı dönemde görev yaptığı, 2’si EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere toplamda 14 kupa kaldırdığı Anadolu Efes’e karşı ilk kez bir resmi maçta rakip olacak. Ataman, “Anadolu Efes‘te çok güzel anılarım var. Yine de artık işler değişti, hayatta profesyonellik vardır. Panathinaikos olarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Benim için onca başarıdan sonra Efes’in salonuna rakip olarak adım atmak duygusal olacak” dedi.

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CAN: ZORLU BiR MAÇ

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ise “Panathinaikos‘un gücü ortada. Zorlu bir çift maç haftası bizi bekliyor. Bilindiği gibi bir süredir sakatlıklarla boğuşuyoruz. Her şeye rağmen bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Erdem Can

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