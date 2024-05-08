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Ergin Ataman, Panathinaikos'ta 12 yıl sonra ilki başardı! Final Four'da Fenerbahçe ihtimali...

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Euroleague
Ergin Ataman, Panathinaikosta 12 yıl sonra ilki başardı Final Fourda Fenerbahçe ihtimali...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 08:13

THY Euroleague play-off çeyrek final 5. maçında Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup etti ve 12 yıl sonra Final Four'a yükseldi. Yunan devinde başantrenör Ergin Ataman, maç sonu büyük sevinç yaşarken Türk halkını da unutmadı.

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THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. maçında Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı.

Kendrick Nunn önderliğinde sonuca giden Yunan devi, 12 yıl sonra Final Four'a yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

RAKİP FENERBAHÇE BEKO OLABİLİR

Panathinaikos'un Berlin'de düzenlenecek Final Four yarı finalindeki rakibi Monaco - Fenerbahçe Beko serisinin kazananı olacak. Temsilcimiz bu akşam deplasmanda Final Four'a yükselme maçına çıkacak.

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"ELENİRSEK SENEYE YOKUM" DEMİŞTİ

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Ergin Ataman, Atina'da ilk maçı kaybetmelerinin ardından yaptığı açıklamada; 'Final Four'a çıkacağız. Eğer çıkamazsak seneye Panathinaikos'ta yokum.' demiş ve kariyerini ortaya koymuştu.

Deneyimli başantrenör, kariyerinde 6. kez Final Four'a yükseldi.

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Ergin Ataman, Panathinaikosta 12 yıl sonra ilki başardı Final Fourda Fenerbahçe ihtimali...

İKİNCİ MAÇ SONUNDA İSRAİL KRİZİ YAŞANMIŞTI

Panathinaikos'un kazanıp seriyi 1-1'e getirdiği maçın ardından soyunma odası tünelinde gerginlikler çıkmıştı. Ergin Ataman, o maçın ardından yaptığı açıklamada; 'Maccabi’nin teknik ekibinden birisi ‘İsrail’de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin’ dedi. Ben Ergin Ataman’ım. Panathinaikos’un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı’nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız.' demişti.

"YUMRUKLARIMI TÜRK HALKI İÇİN KALDIRIYORUM! TÜM AVRUPA'YA GELSİN"

Maccabi ile oynanan 5. maçın ardından konuşan Ergin Ataman; "Öncelikle Maccabi Tel Aviv‘i tebrik ederim, onlara çok büyük saygı duyuyorum. Seri boyunca sonuna kadar oynadılar ama taraftarlarımızın önünde kazanmayı başardık. İnanılmaz bir sezon, Final Four’da olmayı hak ettik. Sezon boyunca harika oynadık ve ikinciliği aldık. İlk maçı kaybettik ama öz güvenimizi hiç yitirmedik, hep kendimize inandık. Oyuncularımıza hep sonuna kadar güvendim. Bu kez yumruklarımı tüm taraftarlarımız ve beni destekleyen Türk halkı için kaldırıyorum. Bu yumruklar Final Four için tüm Avrupa'ya gelsin! Biz EuroLeague şampiyonluğu için adayız. Haydi!" dedi.

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SERİYİ KAZANDI, OBRADOVIC'TEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Geçen sezon Euroleague'de normal sezonu sondan 3. sırada tamamlayan Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman, yeniden yapılanan kadronun başında normal sezonu 2. sırada tamamladı. Çeyrek final serisini de kazanan Ataman ve öğrencileri, 12 yıl sonra Yunan ekibine Final Four sevinci yaşattı.

Panathinaikos'un 2012'de Final Four'a kaldığı sezon takımın başında Zeljko Obradovic vardı.

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Euroleague

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