Erdoğan Demirören Golf Cup sona erdi

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Demirören Holding Kurucusu merhum Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta "Erdoğan Demirören Golf Cup düzenlendi.

Türkiye’de golfün gelişmesine büyük katkı sağlayan Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvanın bu yıl 5incisi gerçekleştirildi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya 190 golfçü katıldı. Organizasyonda; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Turnuvada Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu da mücadele etti. Dün başlayan müsabakalar bugün son buldu. Düzenlenen ödül törenine; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Lidya Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve çok sayıda davetli katıldı.

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YILDIRIM DEMİRÖREN: BU ORGANİZASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUZ



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. Demirören, Erdoğan Demirören’in golf sporuna çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, aile olarak bu organizasyonu çok önemsediklerini dile getirdi.