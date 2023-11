Erdoğan Demirören Golf Cup sona erdi

Haberin Devamı

Demirören Holding Kurucusu merhum Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta "Erdoğan Demirören Golf Cup düzenlendi.

Türkiye’de golfün gelişmesine büyük katkı sağlayan Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvanın bu yıl 5incisi gerçekleştirildi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya 190 golfçü katıldı. Organizasyonda; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Turnuvada Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu da mücadele etti. Dün başlayan müsabakalar bugün son buldu. Düzenlenen ödül törenine; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Lidya Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve çok sayıda davetli katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: BU ORGANİZASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUZ



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. Demirören, Erdoğan Demirören’in golf sporuna çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, aile olarak bu organizasyonu çok önemsediklerini dile getirdi.

Turnuvayı +2 vuruşla lider tamamlayan Mehmet Kazan, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı. Kazan, ayrıca Mens Gross kategorisinde de kürsünün zirvesinde yer aldı. Mehmet Kazan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer büyüğümüz Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nda başarılı olmak ayrı bir mutluluk. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Güzel bir organizasyondu. Mutlu ve gururluyum. Elektrikli araç da kurada bana çıktı. Çok çalışıyoruz. İnşallah Portekiz’deki milli maçta da başarılı olurum" dedi.5’inci Erdoğan Demirören Golf Cup ’ın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.Müsabakalar sonrasında turnuvada Ladies Longest Drive kazananı Neriman Erim ile Ladies Nearest To The Pin kazananı Hülya Mutlu Ünal’a ödülünü Erdoğan Demirören takdim etti. Mens Longest Drive kazananı Youngmin Jung ile Mens Nearest To The Pin kazananı Olgun Aydın’a ödülünü Sinan Oktay verdi. Ladies Cat A kategorisi birincisi Ruhsar Gül Gürer ile Ladies B Kategorisi birincisi Beyza Şenkaya ödülünü Revna Demirören’den aldı. Mens A Kategorisi birincisi Adem Karataş, Mens B kategorisi birincisi Mehmet Ziylan ve Mens C kategorisi birincisi Sehyun Mo’nun ödülünü Nihat Özdemir verdi. Ladies Gross kazananı Rana Esen ile Mens Gross kazananı Mehmet Kazan ödülünü Meltem Demirörenden aldı. Minikler Kategorisi kazananı Mert Giovanni Zullo’ya ödülünü Yelda Kalyoncu takdim etti. Junior Kategorisi kazananı Elif Gençoğuz’a ise ödülünü Kıvanç Oktay verdi.Turnuva kategori birincileri arasından kura ile seçilen şanslı golfçü Mehmet Kazan, elektrikli Lampago aracın da sahibi oldu. Lampago ödülünü Meltem Demirören takdim etti.