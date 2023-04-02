Enner Valencia: "Takım sahada konsantrasyonunu kaybetti"

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Fenerbahçeli oyuncularEnner Valencia ve Osayi Samuel, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Osayi Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Utanç verici. İyi başlamıştık. Kaçırdığımız bir penaltı var. Valencia'yı suçlamıyorum, en iyi oyuncularımızdan birisi. Konsantrasyonumuzu ve maçı kaybettik." diye konuştu.

Kaçırdığı penaltı sonrası konsantrasyonlarını yitirdiklerini söyleyen Valencia, "Kaçan penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Konsantrasyonumuz düştü ve rakip maçı kazandı." ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR"

Sonuna kadar savaşmaları gerektiğini kaydeden Ekvadorlu oyuncu, "Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İşler bizim için daha zor. Hala daha çok maç var. Fenerbahçe'deyiz, bu nedenle sonuna kadar savaşmalıyız." dedi.