Engin Baytar'dan derbi yorumu! 'Galatasaray kazanır inşallah...'

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Yapılan organizasyon hakkında yorumlarda bulunan Engin Baytar, "Şu anda gittiğimiz organizasyonların en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Burada eski ağabeylerim ve hocalarımla bir arada olmak beni daha da mutlu etti. Çok güzel bir organizasyon. İnşallah böyle devam eder ve keyifli geçer. Gelen insanlara bakıyorum onlarda keyif alıyorlar. Umarım bu organizasyonlar çok daha fazla olur ve değer görür" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN GALATASARAY MAÇI GÜZEL BİR SINAV OLACAK"

Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi mücadelesi hakkında konuşan Baytar, "Beşiktaş için önemi var. Beşiktaş son haftalarda biraz toparlamaya başladı. Önümüzdeki sezon için iskelet kadrosunu kurmak isteyecek. Beşiktaş için Galatasaray maçı güzel bir sınav olacak. Derbileri kazanarak bu sezonu kurtarmak isteyecekler. Galatasaray açısından baktığımız zamanda Fenerbahçe ile başa baş geçen bir şampiyonluk yarışı var. Buradan tabii ki galip gelmek isteyecek. Puan kaybetmek istemeyecek. Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur. Tahminim öyle de olacaktır. Umarım bol gollü bir derbi izleriz. Finalde de Galatasaray kazanır inşallah" yorumlarında bulundu.

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"VAR, NE YAZIK Kİ DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Hakemler ve VAR ile ilgili yorumlarda bulunan Engin Baytar, "Türkiye’de bunları hep yaşadık. Şimdi işin içine VAR girince herkes çok daha iyi olacağını düşünmüştü ama ne yazık ki daha da kötüye gidiyor. Bunu ben şöyle yorumluyorum. Bunu daha önce sürekli söyledim. Düdük her zaman hakemin elindedir ama düdüğün içine üflenen nefes hakemin nefesi değildir. Başkalarının nefesidir. Bence onu düşünmek lazım. Hiçbir hakem herkesin gözü önünde olmayan bir şeyi veriyorsa bu kendi kararı değildir. Ama eve gittikleri zaman kendi vicdan muhasebelerini yapıyorlardır umarım. Yapmıyorlarsa da zaten yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türk futbolunun ilerlemesi için en iyi şekilde çalışmak istediğini ifade eden Engin Baytar, "Biz antrenörlük eğitimindeyiz. Kısmetse bu işin içerisinde olmayı istiyoruz. Yıllardır ülkemize ve oynadığımız kulüplere emek verdik. Futbolun nasıl olduğunu biliyoruz. Futbolu geliştirmek istiyoruz. Türk futboluna genç futbolcular kazandırmak istiyoruz. Türk futbolunun ilerlemesi içinde en iyi şekilde çalışıp faydalı olmaya çalışacağız. Kısmetimiz ve nasibimiz olursa bizde antrenörlük yapmayı düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.