İbrahim Üzülmez Süper Lig'e dönüyor, imzalar atılıyor!

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Geçen sezon Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez, bir başka İstanbul ekibiyle bu kez Süper Lig'e dönüyor.

Son üç maçtan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile yollarını ayırma kararı aldı.

Vieira ile sözleşme feshi için görüşmelere başlayan Pendikspor, bunun ardından İbrahim Üzülmez'le masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin neticesinde taraftar tüm konularda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, böylece uzun bir ara sonrası Süper Lig mesaisine başlayacak.

Kırmızı beyazlı kulübün bugün gün içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

PENDİKSPOR DÜŞME HATTINDA BULUNUYOR

Pendikspor Süper Lig'de 27 hafta sonunda 6 galibiyet ve 8 beraberlikle 26 puanla 19. sırada yer alıyor.