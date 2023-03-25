En anlamlı kadın hareketi

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Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, TVF’nin de (Türkiye Voleybol Federasyonu) 65. yılı! Muazzam tarih, büyük mücadele. Elde ettiğimiz başarılarla gururlanırken hatırlıyorum hepsini.

SABiHA GÜRAYMAN’I ANIYORUM

Milli Mücadele’de herkes aynı ateşe uyandığında, ağır yüklerin altına giren kadın kahramanlarımız geliyor aklıma. Voleybolda da kadının sportif konumunda tarihsel dönemi anımsıyorum. Henüz ortada kadın voleybolcu yokken erkek takımla birlikte sahaya çıkan ve çok önemli bir kadın hareketine önderlik eden Sabiha Rıfat Gürayman’ı hatırlıyorum.

Kadınlar için voleyboldaki sportif atılımı gerçekleştiriyor. Gel zaman git zaman bu kültür, gelişim yolculuğu ve başarılar kartopu etkisiyle nesilden nesile taşınıyor. Şampiyonlar Ligi’ne dönersek, alın terlerine akıl terini ekleyen temsilcilerimiz var devler ligi arenasında. 5 kez şampiyon VakıfBank, zirveye 2015’te ulaşan Eczacıbaşı, 2012’de lider Fenerbahçe. Üç takımımız yine yeniden en iyi dört takım arasında şampiyonluk yarışında en ön safta, en anlamlı kadın hareketinin de temsilcisi oluyorlar.

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TUTKU, TEKNiK, YETENEK, ÇALIŞMA

Tutku, teknik, yetenek ve çalışmanın gücüyle sürdürebilir başarının öncüsü olurken, başarı kültürümüzü de Voleybol vesilesiyle besliyorlar. Ay yıldızı birlikte, takım oyunuyla parlatıyorlar Avrupa’da. Sporun birleştiren, bütünleştiren gücüyle önderlik ediyorlar. Gönül bağı oluşturuyorlar aynı zamanda. Bir topluma yapabileceğiniz ilk iyilik kendinizi başarılı biri yapmak ise bu başarılı kadın hareketine öncülük eden sporcularımıza yürekten teşekkürler