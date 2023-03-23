CEV Şampiyonlar Ligi'ne Türk takımları damga vurdu! Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı yarı finalde

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Türk voleybolu, bu sezon da kulüpler bazında Avrupa'ya damgasını vurmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley deplasmanından istediğini aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Eczacıbaşı ise rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yenerek bileti aldı.

Geçtiğimiz gün ise CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Vero Volley Milano’yu 18-25, 25-22, 22-25, 25-21 ve 15-11’lik setlerle 3-2 mağlup eden VakıfBank, turnuvada üst üste 11. kez yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE 3 TÜRK TAKIMI

Bu sonuçlarla birlikte CEV Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde üç takımla yer alacağız.

İşte eşleşmeler;

Fenerbahçe Opet-VakıfBank

Eczacıbaşı Dynavit-IG Novara