Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına yanıt

Galatasaray’da bekleneni veremeyen ve kiralık sözleşmesi feshedilip Celta Vigo’dan tekrar Olympiakos’a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki “Yunanistan’dan kaçtığı” iddiaları sonrasında bir açıklamada bulundu.

Olympiakos’ta devam etmek istediğini belirten Emre Mor, “Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka’dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim” ifadelerini kullandı.





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