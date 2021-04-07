Emre Kocadağ'dan Cenk Tosun itirafı! Aboubakar için temkinli konuştu

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, 3-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemi eleştirerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Kazanıyor olmamız, bunu görmediğimiz anlamına gelmez. 3. bölgede yoğun pas yapan ve oynayan bir takımın haftalardır penaltı alamaması ayrı bir konu. Beşiktaş, iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa, her şeyi yenecek güçte, bugün de bunu göstermiş olduk" dedi.

"ABOBAKAR HAZIR OLUNCA DÖNECEK"

Sakatlığı bulunan Aboubakar'ı Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Beşiktaş yöneticisi, "Erzurum deplasmanında Aboubakar'ın olması için sağlık ekibimiz çalışıyor. Sağlık ekibi de ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı dönmesi için çalışma yapıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek" şeklinde konuştu.

"ATIBA'YA KAPIMIZ AÇIK"

Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta görev yapacağını belirten Emre Kocadağ, "Atiba büyük karakter, önemli bir değer. Futbol oynama isteği varsa Beşiktaş'ın kapısı ona zaten açık. İstanbul'da ailesi ve kendisi de mutlu, inşallah futboldan sonra da Beşiktaş'ta olacaktır" diye konuştu.

"CENK FEDAKARLIK YAPTI"

Cenk Tosun'un fedakarlık yaparak sahaya çıktığını söyleyen Beşiktaş yöneticisi, "Cenk Tosun ile maç öncesi konuştuk, neredeyse antrenman yapmadan, fedakarlık yaparak sahaya çıktı, golünü de attı. Teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadı ve iyi performans gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.

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