Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti

Aykut Kocaman'dan boşan teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 41. dakikasında Medipol Başakşehir, Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçerken Belözoğlu büyük sevinç yaşadı.
Golün ardından tribüne dönen Belözoğlu, el işaretiyle golü ailesine armağan etti.
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım
Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı
Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi