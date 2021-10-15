Başakşehir 3-2 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkardı.

Ev sahibi ekip, 41. dakikada Okaka ile öne geçerken yanıt 59. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.

Başakşehir, 83. dakikada bir kez daha Okaka ile avantajı ele geçirdi. Gulbrandsen 85. dakikada farkı 2'ye çıkarırken son sözü 90+1. dakikada Batshuayi penaltıdan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 9 oldu. Siyah-beyazlılar ise 17 puanda kaldı.

11 MAÇTA 8 GALİBİYET

Emre Belözoğlu, İstanbul ekibindeki ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı. Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de başlayan teknik adam kariyerinde 11 maçta 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.

25. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

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40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert'ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Beşiktaş skoru 1-1 yaptı. Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top Alex Teixeira'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, kaleci Volkan topu kornere çeldi.

77. dakikada Tolga Ciğerci ceza yayının sağından gelişine vurdu, kaleci Mert topu kornere gönderdi.

83. dakikada Başakşehir 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında soldan hızla hücuma çıkan Gulbrandsen'in ceza sahasına çevirdiği topu, Okaka ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Başakşehir skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kaparak hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Berkay'ın sağdan ortaladığı topu Visca kontrol edip Gulbrandsen'e bıraktı. Gulbrandsen de yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

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90 1. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Başakşehir ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Michy Batshuayi

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