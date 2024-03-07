Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü ve Galatasaray sözleri şaşırtmıştı! Romanya Milli Takım Teknik Direktörü, Olimpiu Morutan için Türkiye'ye geliyor...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın adı son dönemde gündemde sıkça anılıyordu.

"İLK 11 OYNAMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Olimpiu Morutan'ın durumu merak edilirken, oyuncunun ülkesi Romanya'da da sıcak bir gelişme yaşandı.

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ROMANYA MİLLİ TAKIMI ŞİKAYETÇİ

Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Edward Iordanescu'nun kadrosunda bulunan Horatiu Moldovan, Radu Dragușin, Andrei Ratiu ve Ianis Hagi'nin takımlarında fazla forma şans bulamamasından şikayetçi olduğu ve bu isimlere Olimpiu Morutan'ın da eklenmesiyle harekete geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Digi Sport'un haberine göre Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Iordanescu, Olimpiu Morutan'ın sözleşmesindeki problemi çözmek adına Türkiye'ye gelecek.

"HERKES KAYBEDEBİLİR"

Haberin devamında Iordanescu'nun, "Morutan'da durum karmaşık. Ankaragücü artık onu kullanamayacak çünkü bu bedeli ödeyecek parası yok. Oynamazsa Galatasaray onu satamaz ve Romanya Milli Takımı da bundan zarar görür. Herkesin kaybedecek bir şeyinin olduğu bir durum." dediği ve kadrosundan endişeli olduğu kaydedildi.

Bu sezon Ankaragücü formasıyla 29 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.