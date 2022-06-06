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Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor! Hull City de devrede... - Transfer Haberleri

#Transfer#Ozan Tufan#Başakşehir
Emre Belözoğlu, Ozan Tufanı istiyor Hull City de devrede... - Transfer Haberleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

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Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor.

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Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

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#Transfer#Ozan Tufan#Başakşehir

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