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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un A planı! Türk yıldız transferi ve büyük değişim...

#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Son Dakika: Fenerbahçede Jorge Jesusun A planı Türk yıldız transferi ve büyük değişim...

Süper Lig'de gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u resmen açıklayan ve Portekizli hocanın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Jesus, gelecek sezon oynatacağı futbol taktiğini belirlerken, transfer yapılacak noktaları ve isimleri de netleştirdi.

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Teknik direktör Jorge Jesus'u açıklayan Fenerbahçe'de gözler şimdi transfere çevrildi. Portekizli hoca'nın istekleri doğrultusunda arayışların sürdüren sarı lacivertliler, kadrosuna katacağı isimler üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Sabah'ın haberine göre; Jesus, gelecek sezon oynatacağı futbol taktiğini belirlerken, transfer yapılacak noktaları ve isimleri de netleştirdi. Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon vatandaşı Vitor Pereira'nın yaptığı gibi üçlü savunma oynamayacak.

Maça göre sistem belirleyecek olan Jesus, A planı olarak dörtlü savunmayı belirledi. Kaleci ve stoperlerinden memnun olan 67 yaşındaki teknik adam, sağ bekte Osayi ile devam edecek. Ferdi'yi de çok beğenen Jesus, sol bekte genç yıldızla rekabete girecek bir isim alacak.

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SKORER KANAT OYUNCUSU!

Orta alanda savunmanın önüne bir takviye yapılacak. En büyük değişim ise hücum hattında yaşanacak. Jesus, 5- 6 transferin üçünü 3. bölge için istedi. En önemli talebi santrfor... Ayrıca sol-sağ önde kullanılacak skorer bir kanat oyuncusu arayışı var.

Bununla birlikte ikinci santrfor gibi kullanılabilecek bir ofansif orta saha oyuncusu takıma katılacak. İkinci kaleci transferiyle birlikte toplam transfer planı 6 kişi olacak. Kim Min-Jae'nin ayrılması halinde

Serdar-Szalai tandemi ile devam edilecek. Bu bölgeye Türk bir oyuncu takviyesi yapılacak. Bu ismin Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı olması bekleniyor. Jesus ile görüşmelerle alakalı detayların paylaşıldığı görüntülerde tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli taraftarlara verdiği mesajlar dikkat çekti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus

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