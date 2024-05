Emre Belözoğlu küme düştükleri maçta gözyaşlarını tutamadı

Haberin Devamı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, son haftada karşılaştığı Trabzonspor'a 4-2 yenilirken küme düşen son takım oldu.

MKE Ankaragücü'nde son düdüğün ardından büyük üzüntü yaşanırken Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü.

Trabzonspor'un attığı golün ardından sinirlerine hakim olamayan Belözoğlu, ağlamaklı bir şekilde yedek kulübesine otururken ellerini açarak öfkeli bir şekilde bağırdı.

Trabzonspor deplasmanında iki kez öne geçen ancak skoru koruyamayan MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu karşılaşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Küme düşen MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı öne sürüldü.

"BUNU YAŞATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bunu Ankaragücü camiasına yaşatan birisi olmam itibarıyla, sorumluluğu almam gereken en önemli kişilerden biri olmam itibarıyla Ankaragücü çok daha güzel günleri hak ediyor. Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde his etmeyeceğim bir duyguydu bu. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun. Bugün gelinen noktada söylenecek sadece bunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.



Emre Belözoğlu, istifası ile ilgili olarak ise "Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey'le görüşüp en kısa zamanda bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Kimseyle görüşmedim. İyi günler, kötü günler oldu bir ayrılık olacaksa da ben hep yakışır halde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sıcak bugün değil. Ama söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmak değil. Buraya gelirken çok büyük hayallerle ve hedeflerle geldim. Herkesten çok özür diliyorum. Affına sığınıyorum. Bunu bu camiaya yaşatan biri olarak bunun vicdanıyla yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü'nün Trabzonspor'a yenilerek ligden düşmediğini belirten Belözoğlu, "Sahanın içinde ne MKE Ankaragücü'nün ne de Trabzonspor'un birbirine ihtiyacı var. Futbol müsabakası, Abdullah Avcı, benim hocam Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacak. Ben de Ankaragücü'nün başarısı için inanın her şeyi yaptım. Futbol bu Ankaragücü, Trabzonspor'a yenildiği için küme düşmedi. Bu acıyı içimde yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim. Burada çalışmak, çok büyük bir şerefti, bu acı tecrübeyi yaşamak da bana nasipmiş. Gerçekten başımıza gelecek diye düşünmezdik" dedi