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Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe hep gölümde kalacaktır"

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#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe hep gölümde kalacaktır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 19:49

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

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Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe öncesi açıklamalar yaptı.

En çok maç yapan iki takımın mücadelesi olacağını söyleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin, Kadıköy'ün atmosferi de mutlaka bu maçta etkili olacaktır. Biz de sağlam kalarak inşallah kazanan taraf olacağız. Ligde en çok maç yapan 2 takımın maçı olacak. Biz de Fenerbahçe de 19 maç oynadık. Sezona en iyi girmiş iki takımın maçı olacak. Her iki takım için de zor bir maç olacak." diye konuştu.

Efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye rakip olmanın kolay olmadığını ancak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Kolay değil bu duygular. Fenerbahçe'yi çok sevdik. Güzel günler yaşadık, sıkıntılı günler yaşadık. Fenerbahçe hep gölümde kalacaktır. Fenerbahçe'ye 1 gün bile rakip olmak kolay olmasa bile elimizden geleni yapmak istiyoruz. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri her zaman ayrı. Bana hep sevgi ve teveccüh gösterdiler, hem tribünde hem sokakta. Bilsinler ki onlara rakip olmak hiç kolay olmayacak ama profesyonelliğin gereğini yerine getireceğiz." dedi.

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#Medipol Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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