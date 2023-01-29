Emre Belözoğlu: "Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz"

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir oyun oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirterek, “Maçın ilk 60-70 dakikası net bir oyun ve skor ortaya çıktı. Skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık diye düşünüyorum. İyi çalışmıştık maçtan önce. Topun bizde ve rakipte olduğu planlarımız net bir şekilde işledi. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Oyuncuların isteği, arzusu ve enerjisi çok yüksek. Bundan dolayı çok mutluyuz. Konyaspor’a kalan haftalarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN YA DA YARIN ORTA SAHAYA BİR OYUNCUYU KULÜBÜMÜZ AÇIKLAYACAKTIR”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Belözoğlu, “Bugün ya da yarın orta sahaya bir oyuncuyu kulübümüz açıklayacaktır. Kafamızda bir oyuncu var ve bu konuda net bir planımız vardı. Son aşamada olduğunu düşünüyorum tam net olmasa da. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek, oyuncu arkadaşlarıyla aynı hedefte buluşacak potansiyelli belki 1 belki 2 oyuncu içeriye katmayı düşünüyoruz. Merkeze bir oyuncu ihtiyacımız var gibi görünüyor. Başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arasında oyuncu almak için almaktan ziyade daha ihtiyacımıza binayen oyuncular üzerinde değerlendirme yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Emre Belözoğlu sakatlığı devam eden Bertrand Traore’nin son durumuyla alakalı ise “Traore’nin dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurtdışında tedavi görme süreci oldu. Bu haftaya kadar durumu netleşir” şeklinde konuştu.

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STANOJEVIC: EĞER MAÇI KAZANMAK İSTİYORSANIZ NET FIRSATLARI DEĞERLENDİRMENİZ GEREKİR

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise açıklamasında, “Maçı kaybetme şeklimizden dolayı memnun değiliz. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında goller yedik. Topla oynayan taraf bizdik ama basit top pas hataları yaptık. Ceza sahasına rakibimizden daha fazla girdik ama bu girişimleri pozitif anlamda değerlendiremedik. Eğer maçı kazanmak istiyorsanız net fırsatları değerlendirmeniz gerekir. Başakşehir’i tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.