Emre Belözoğlu, Başakşehir-Rigas maçı sonrası rahatsızlandı

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde Rigas'ı 3-0 mağlup eden Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi.

EMRE BELÖZOĞLU RAHATSIZLANDI

EMRE BELÖZOĞLU, maçın ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmazken, başarılı teknik adamın kan şekerinde düşüş yaşandığı aktarıldı. Emre Belözoğlu yerine Erdinç Sözer basın toplantısında yer aldı.

İŞTE ERDİNÇ SÖZER'İN AÇIKLAMALARI

RFS’ye karşı ilk maçımız zor geçmişti. Bugün karşılaşmayı 3-0 aldık ve takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet aldık ve tur atladık. Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ne bakıldığında gol yemeyen tek takım biziz. Takımımızı Avrupa’da böyle temsil ettikleri için oyuncularımızı tebrik etmek gerekir

LİDER OLARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ

2 maç daha var. Önce Fiorentina deplasmanı, ardından ise Hearts ile evimizde oynayacağız. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16 turuna girmek istiyoruz

Haberin Devamı