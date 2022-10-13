Canlı Anlatım: Başakşehir Rigas maçı

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir ile Rigas kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Başakşehir: 1

Rigas: 0

Goller: 11' Deniz Türüç

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Rigas Skola: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR RİGAS UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Rigas maçı bu akşam saat 19:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital ve TV 8.5 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.