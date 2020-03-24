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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!

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Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!
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Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Emmanuel Adebayor, Paraguay'dan ülkesi Togo'ya giderken Corona virüsü önlemleri kapsamında Benin'de karantinaya alındı.

Spor Arena Dış Haber | Paraguay ekibi Olimpia'da forma giyen Adebayor, Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. Paraguay'dan Benin'e uçakla giden 36 yaşındaki futbolcu, Benin'in başkenti Cotonou'daki havalimanına inmesinin ardından uçaktaki diğer 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.

Togo basınına açıklama yapan Adebayor, 14 gün karantinada kalacağını, bu sürenin ardından ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Emmanuel Adebayor karantinaya alındı

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