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Emirhan İlkhan kayıp! Torino sonrası da formayı unuttu

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#Emirhan İlkhan#Torino#Beşiktaş
Emirhan İlkhan kayıp Torino sonrası da formayı unuttu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 09:48

Beşiktaş'tan büyük hayallerle Torino'ya transfer olan, ardından Sampdoria'ya kiralanan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan için işler istediği gibi gitmiyor.

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Beşiktaş'tan büyük umutlarla Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler istediği gibi gitmiyor.

Siyah beyazlı kulüpte Önder Karaveli ile birlikte a takımda sürekli forma şansı bulan 18 yaşındaki Emirhan, toplam 12 resmi maçta 673 dakika süre bulmuştu.

TORINO'DA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Hayalinin Avrupa olduğunu söyleyerek 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta sonradan oyuna girip 92 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

Emirhan İlkhanın İtalya planı tutmadı Büyük umutlarla gitmişti...

SAMPDORIA'DA FORMAYI ADETA UNUTTU

Torino tarafından küme düşme hattında yer alan Sampdoria'ya, daha fazla oynama hedefiyle kiralanan Emirhan burada da adeta unutuldu.

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Sampdoria formasıyla sadece 64 dakika süre alabilen Emirhan İlkhan, ligde zor günler yaşayan Sampdoria'da kabusu yaşıyor.

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