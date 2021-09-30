EMEA Last Chance Qualifier eşleşmeleri belli oldu

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Açılış maçları sırasıyla şu şekilde:

G2 Esports vs. Anubis Gaming

Futbolist vs. Oxygen Esports

SuperMassive Blaze vs. Guild Esports

Team Liquid vs. One Breath Gaming

EMEA Last Chance Qualifier’da etkinlikteki tek BDT temsilcisi forZe, yakın zamanda takımda yaşanan ayrılıklar sebebiyle yer almayacak. Takımdan ayrılan isimler arasında hugeon, Nikolai "zeddy" Lapko ve Nikita "Coffee" Antsypirovich yer alıyor. Coffee, yakın zamanda forZe’dedn ayrılarak One Breath Gaming’e geçmişti.

Etkinlikte Türkiye’yi temsil eden üç takım yer alacak. Futbolist, Oxygen Esports ve SuperMassive Blaze. Bu üç takımdan sadece Supermassive Blaze, Avrupa ve BDT ekiplerinin bir araya geldiği mücadeleye karşı zafer kazandı. Aynı zamanda takım, ülkesini uluslararası alanda temsil eden ilk takım oldu.

Anubis Gaming ise Strike Arabia Şampiyonası'nın büyük finalinde Team RA'AD'ı yendikten sonra MENA'nın tek temsilcisi oldu.