Eleştiri okları Carlo Ancelotti'yi, övgüler Arda Güler'i gösteriyor: Adını duyunca deliriyorlar | Neden, kimse bilmiyor

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon kadrosunu Kylian Mbappé gibi yıldız isimle güçlendiren Real Madrid, El Clasico’dan 4-0’lık şok bir yenilgiyle ayrıldı. Barcelona, bu sonuçla puanını 30’a yükselterek liderliğini sağlama alırken Real Madrid ise 24 puanda kaldı. Real Madrid’in geleceği olarak görülen milli futbolcu Arda Güler, mücadelede forma giymedi. 19 yaşındaki yetenek, eflatun-beyazlı formayla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre buldu. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği ve diğer maçlardaki forma şansı merak konusu olurken; İspanyol muhabirler, konuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSPANYOL MUHABİRLERDEN ‘ARDA GÜLER’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

CESAR MANUEL SEVILLA (MADRIDISTAREAL)

“KADRODA YETENEKLİ VE İYİ İSİMLER VAR AMA CARLO ANCELOTTİ…”

La Liga'daki en büyük rakibinize karşı kaybetmeniz form düşüklüğünden başka bir şey değildir. Neyse ki Real Madrid’in önünde koca bir sezon var. Real Madrid, bu ağır yenilgi nedeniyle ya daha da batacak ya da ayağa kalkıp geçen sezonki başarılarını tekrarlayabileceklerine inanacak. Real Madrid taraftarları söz konusu sonuçlar olduğunda aşırı derecede hassastırlar. Ve böylesine ağır bir yenilgi teknik direktörden başlayarak bazı oyuncuları değiştirmek gerektiğini ortaya koyuyor. Kulüpte iyi bir atmosfer var ama takım iyi oynayamıyor. Ayrıca tüm maçları kazanmak için yeterli bir kadro var. Bu yüzden sorunun bu kadar yetenekli ve iyi isimlerin olduğu bir kadroyla sahada iyi oyunu nasıl oynatacağını bilmediği için teknik direktörden kaynaklandığı ortaya çıkıyor.

“ARDA GÜLER’DE REAL MADRİD’İN GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM”

Henüz 19 yaşında olan Arda Güler’in önünde adından söz ettirmiş bazı yetenekler var. Türk futbolcudan sadece en iyi performansını sergilemesini bekliyorum. Real Madrid'in geleceğini onda görüyorum. Ancak Arda’nın takımdaki rolünün diğer oyuncular tarafından doldurulduğunu unutmamakta fayda var. 5 maçta forma giydiği 21 dakikalık oyunda yaptıklarını görmek bile Arda Güler’in bu takımın yıldızı olabileceğini ve Mesut Özil'in Real Madrid'e sağladığı katkı gibi bir faydası olacağını gösteriyor.

“REAL MADRİD TARAFTARLARI ARDA GÜLER İÇİN DELİ OLUYOR”

Real Madrid taraftarları Arda Güler için deli oluyor. Arda’nın kendisine gelen bazı fırsatları yakalamasını ve bu takımda kilit bir oyuncu olmasını dört gözle bekliyoruz. Arda Güler gibi bir yeteneğin Bernabéu'da hüküm sürdüğünü ve takımın dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduğunu görmek istiyoruz. Arda'nın Türkiye ile sergilediği performansı hepimiz her maçta görmek istiyoruz. Arda Güler, takımdaki her oyuncuyla oynama konusunda uyum sağlayabilir. Arda'nın her saniyeyi ve her dakikayı değerlendirmesi lazım. Çünkü bu, hocanın oyun planında değişikliğe gitmesi gerektiğinde veya maça farklı bir hava katmaya karar verdiğinde Arda Güler'in tercih edileceği anlamına gelecek. Önemli olan kendimize şu soruları sormak: Arda Güler nerede oynayabilir? Arda’nın yerine yedek kulübesine kimi koyabilir? Birçok soru var ve cevaplar sadece zamanda, Carlo Ancelotti'de ve Arda Güler'in kendisinde mevcut.

VICTOR DIEGUEZ (LEGAL SPORT)

“BARCELONA YENİLGİSİ ÇOK SERT OLDU, ANCELOTTİ’NİN POPÜLARİTESİ DÜŞTÜ”

Real Madrid, iyi bir futbol oynamıyordu ve takımda yaşanan tüm sorunlar El Clasico ile birlikte daha da büyüdü. Dağınık bir takım oldukları ve geçen seneki kadar güçlü bir yapıya sahip olmadıkları açıktı. Barcelona yenilgisi çok sert oldu. O yüzden bu mağlubiyetin takımda değişikliklere yol açacağını düşünüyorum. Carlo Ancelotti, işine devam etmek istiyorsa bu değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleştirmeli. Real Madridli taraftarlar, şu an garip bir durumda. Ancelotti, Miguel Muñoz'la birlikte Real Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan teknik direktörüdür. Kulüple kazandığı başarılardan dolayı Ancelotti’yi eleştirmeyen çok kişi var. Diğer yandan Ancelotti’den çok daha fazlasını bekleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bununla birlikte Ancelotti’nin popülaritesi çok düşük bir noktada. Bunu ancak iyi sonuçlar değiştirebilir.

“TARAFTARLAR, ARDA’NIN NEDEN BU KADAR AZ OYNADIĞINI ANLAMIYORLAR”

Arda Güler'in Real Madrid'deki rolünü anlamıyorum. Geçen sezonun sonlarına doğru olağanüstü bir performans gösterdi. Arda, ayrıca Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir performans sergiledi ama hala süre alamıyor. Takımın onun gibi oyunculara ihtiyacı var. Çünkü o, Real Madrid'in sahip olmak istediği yapıyı oluşturabilecek sıra dışı bir pasör. Arda'nın sabırlı olmasını isterim çünkü bana göre bir gün ilk 11'e girecek ama ayrılmak isterse de bunu anlayışla karşılarım. İster Madrid'de olsun ister başka bir yerde iyi oyuncuların her zaman oynaması lazım; Arda da onlardan biri. Real Madrid taraftarları, Arda Güler'e aşık. Bu yüzden neden bu kadar az oynadığını anlamıyorlar. Santiago Bernabeu'da Arda’nın başarılı olduğunu görmek istiyorlar. Arda Güler, bana göre eninde sonunda bunu başaracak. Her şey Arda'nın ne yapmak istediğine ve sabrına bağlı. Real Madrid’de Modric sonrası takımın en iyi pasörü Arda Güler’dir. Önümüzdeki birkaç maçta kanat veya orta saha oyuncusu olarak görev alması bekleniyor. Takımın topla olan yeteneğini yeniden kazanması için Arda’nın oynaması gerekiyor.