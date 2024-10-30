Galatasaray'dan ayrılanlar ne yaptı? Herkes Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor ama Tete ve Ndombele fark yaratıyor...

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Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon yaptığı transferler ile yaz dönemine damgasını vurmayı başarmıştı. Takıma katılan yıldız isimler camiadaki pozitif havayı pekiştirirken, sarı kırmızılı takıma veda eden isimler de epey konuşulmuştu.

30 MİLYON EURO KAZANÇ

Galatasaray, bu sezon takımdan ayrılan futbolculardan toplamda yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz'in Benfica takımına transfer edildi. Ayrıca, Galatasaray; Tete'nin transferinden 4 milyon 750 bin euro, Emin Bayram'dan ise 4 milyon euro gelir elde etti.

Kiralık olarak takımdan ayrılan oyunculardan Nicolo Zaniolo için 6 milyon 400 bin euro, Wilfried Zaha için ise 3 milyon euro gelir sağlandı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU DÖKTÜRÜYOR

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de fırtına gibi esiyor. Son olarak Portekiz Süper Ligi'nin 9. haftasında Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0'lık skorla geçtiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Aktürkoğlu, büyük beğeni topladı.

Kariyerindeki 5. hat-trick’e imzasını atan Kerem, ligdeki gol sayısını 5’e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem, böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı.

Görev aldığı iki kulvarda da gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, 2 de asist katkısı yaptı.

SADECE BİR TAKIMA ATAMADI

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.

TETE HAYATA DÖNDÜ

Galatasaray'da istenileni vermekte zorlanan ve yaz transfer döneminde Panathinaikos'a 4 milyon 750 bin euro bedelle satılan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan'da hayata döndü.

Panathinaikos'a katıldıktan sonra takımın en önemli oyuncularından biri olan Tete, sergilediği performansla parmak ısırttı. Yeşil-beyazlıların formasını toplamda 16 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda altı gol ve bir asistlik performans sergiledi.

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'BÜYÜCÜ' LAKABINI ALDI

Panathinaikos'ta bu sezonun en golcü ismi olmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, Komşu'da 'Büyücü' lakabını kazandı. Yunan basını ve taraftarlar Tete'den büyücü diye bahsederken, Brezilyalı futbolcu inişli çıkışlı grafik sergileyen takımının en kritik oyuncusu durumunda yer almayı başardı.

ZAHA KABUSU YAŞIYOR

30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kabusa dönmüş durumda.

Hocasıyla ve taraftarlar ile yıldızı bir türlü barışmayan Zaha, Sezon başından beri sadece iki maçta Fransız ekibinin formasını giyebildi. Bu karşılaşmalarda sadece 107 dakika sahada kalabilen Fildişili oyuncu, kariyerinin en formsuz dönemlerinde birini yaşıyor.

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GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetmeye düşünüyor. Sözleşme feshinin gerçeklemesi halinde ise Zaha Galatasaray'a geri dönecek.

NICOLO ZANIOLO DA İYİ BAŞLAMADI

İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo da sezona pek iyi başlamadı. 25 yaşındaki yıldız isim İtalyan ekibi ile yalnızca 8 maçta 165 dakika şans buldu. Kendini gösterme fırsatını yakalayamayan Zaniolo, 1 asistlik katkı sağladı.

ZORUNLU OPSİYON İÇİN 20 MAÇA İHTİYAÇ VAR



İtalyan ekibi, sezon başında Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6.4 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki futbolcu, 20 maçta forma giyerse, zorunlu satın alma maddesi devreye girecek ve bu durumda Galatasaray'a 15.5 milyon euro dana verileceği belirtilmişti. İtalyan medyası Atalanta'nın opsiyondan kaçmak için Zaniolo'nun yedek bırakılacağını konuşuyor.

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NDOMBELE FARK YARATTI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan, sonrasında Tottenham'a dönen ve sözleşmesi feshedilen Tanguy Ndombele, Nice'de dikkat çeken bir performans gösteriyor. Ndombele, Nice'in Angers'i deplasmanda 4-1 mağlup ettiği maçta 1 asistle oynarken, Fransız spor gazetesi L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'ine seçilmişti.

Fransız ekibiyle 8 maçta oynayan 27 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.

EMİN BAYRAM 'EMİN ELLERDE'

Galatasaray'dan 4 milyon euro bedelle Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Emin Bayram ise iyi bir grafik çiziyor. Takımının önemli isimlerinden olan stoper oyuncusu, 6 maçta şans buldu ve 1 gol attı. Gelecek vadeden genç cevherin ilerleyen dönemde daha fazla süre bulması bekleniyor.

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Ümit Milli Takım'da da oynayan Emin Bayram, Ay-Yıldızlı forma altında da oynadığı oyunla beğeni kazanmıştı.

SERGIO OLIVEIRA CEP YAKTI

Galatasaray, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira ile yolları ayırmıştı. Olympiakos ile yoluna devam eden Portekizli orta sahanın ayrılmadan önce Galatasaray'dan 5.8 milyon euro tazminat aldığı ileri sürülmüştü.

Yıldız futbolcu 'Komşu'da daha çok rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilirken 5 maçta sahaya çıktı ve 197 dakika süre buldu. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY'DAN AYRILAN FUTBOLCULARIN TAMAMI:

Carlos Vinicius (Fulham - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Tanguy Ndombele (Tottenham - Kiralık Sözleşmesi Bitti), Serge Aurier (Sözleşmesi sona erdi), Nicolo Zaniolo (Atalanta - Kiralık), Mathias Ross (Sparta Prag - Kiralık), Özgür Baran Aksaka (PFC Arda Kardzhali 1924 - Kiralık), Jankat Yılmaz (Adanaspor - Kiralık), Kaan Arslan (Boluspor), Hamza Akman (Sönderjyske), Baran Demiroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Derrick Köhn (Werder Bremen - kiralık), Wilfried Zaha (Lyon - kiralık) Leo Dubois (Sözleşme fesih), Leo Dubois (Sözleşme fesih), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Sergio Oliveira (Olympiakos), Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum fk), Alexandru Cicaldau (U. Craiova), Halil Dervişoğlu (Gaziantep - kiralık)